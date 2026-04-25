600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مع مستهل تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2026، بعدما أنهى المعدن النفيس موجة خسائر استمرت جلستين متتاليتين، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7000 جنيه، بزيادة بلغت نحو 40 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بينما فقد الجنيه اذلهب نحو 640 جنهيا مقارنة بسعره قبل عدة ساعات.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم مدعومًا بصعود أسعار الذهب عالميًا، مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع عطلة البنوك الرسمية، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة في السوق.



ويتابع المواطنون بشكل مستمر أسعار الذهب في مصر اليوم خاصة عيار 21، باعتباره الأكثر تداولًا في سوق الصاغة والأكثر ارتباطًا بحركة البيع والشراء اليومية.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 أبريل 2026

وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: نحو 8000 جنيه

سعر الذهب عيار 22: نحو 7333 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: نحو 7000 جنيه

سعر الذهب عيار 18: نحو 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 12: نحو 4000 جنيه

سعر الجنيه الذهب: نحو 56000 جنيه

وتؤكد هذه الأرقام أن أسعار الذهب في مصر اليوم استعادت جزءًا من خسائرها الأخيرة، مع تحسن نسبي في أسعار الأوقية عالميًا.

عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 7000 جنيه، ليظل العيار الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، سواء بالنسبة للمقبلين على الزواج أو المستثمرين الراغبين في حفظ القيمة.

ويحظى سعر الذهب عيار 21 باهتمام واسع، لأنه يعد المؤشر الرئيسي لحركة أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث تعتمد عليه معظم محال الصاغة في تسعير المشغولات الذهبية والجنيهات الذهبية.



ارتفاع الذهب بعد يومين من التراجع

جاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم بعد انخفاضات متتالية خلال اليومين الماضيين، إذ تراجع الذهب أمس الجمعة بنحو 10 جنيهات، وقبلها الخميس بنفس القيمة، بينما شهد الثلاثاء خسائر كبيرة بلغت 55 جنيهًا.

لكن مع بداية تعاملات السبت، عادت أسعار الذهب في مصر اليوم للارتفاع بنحو 40 جنيهًا، لتتعافى من جزء كبير من خسائرها السابقة.

هذا التحرك يعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب في مصر اليوم نتيجة تغيرات الأسواق العالمية وتحركات الدولار.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 56 ألف جنيه، ويعادل ذلك قيمة 8 جرامات من الذهب عيار 21، دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر أدوات الادخار شيوعًا، لذلك فإن أي تغير في أسعار الذهب في مصر اليوم ينعكس مباشرة على قيمته داخل السوق.

أسعار الذهب عالميًا تدعم الارتفاع

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب في ختام تعاملات أمس الجمعة بنسبة 0.61% ليصل إلى 4722.89 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 2026 بنسبة 0.4% لتصل إلى 4740.9 دولارًا.

هذا الصعود العالمي ساهم في رفع أسعار الذهب في مصر اليوم داخل الأسواق المحلية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار عند 52.68 جنيهًا.

ويظل ارتباط أسعار الذهب في مصر اليوم بالبورصات العالمية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق المحلية صعودًا أو هبوطًا.



أسباب ارتفاع الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بسبب تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، إضافة إلى استمرار المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عالميًا نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية، وتعثر بعض المحادثات الدولية، في تعزيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الذهب في مصر اليوم.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب، الأمر الذي يرفع أسعار الذهب في مصر اليوم محليًا وعالميًا.

المصنعية والضريبة تؤثر على السعر النهائي

رغم إعلان أسعار الذهب في مصر اليوم عند مستويات 7000 جنيه لعيار 21، فإن السعر النهائي للمستهلك يختلف من محل صاغة إلى آخر بسبب إضافة المصنعية والضريبة.

ويتراوح الفارق بين سعري البيع والشراء عادة بين 20 و30 جنيهًا للجرام، كما تختلف قيمة المصنعية بحسب نوع المشغولات ومكان البيع بين 100-250 جنيها.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن تظل أسعار الذهب في مصر اليوم عرضة للتذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوترات العالمية، وتحركات أسعار النفط، وتغيرات الدولار.

كما أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب في مصر اليوم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.