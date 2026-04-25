سعر الذهب في الإمارات يرتفع مجددًا.. عيار 21 يسجل 490 درهمًا

شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2026، مقارنة بتعاملات أمس، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التراجعات النسبية التي شهدتها الأسعار مؤخرًا، وسط تغيرات متسارعة في توجهات المستثمرين، وترقب الأسواق لبيانات اقتصادية وقرارات متعلقة بأسعار الفائدة العالمية.

كما لا يزال الذهب يتأثر بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، إلى جانب استمرار الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الضبابية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

ورغم هذا الصعود المسجل اليوم، فإن الأسعار ما زالت أقل من المستويات التي سجلتها في بداية الأسبوع، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في السوق الإماراتي.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات اليوم كالتالي:

عيار 24: 560.02 درهم

عيار 21: 490.02 درهم

عيار 18: 420.01 درهم

جنيه الذهب: 3920.14 درهم