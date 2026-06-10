هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 88 ميلا بحريا جنوب اليمن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة بحرية بريطانية، قالت تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 88 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة بلحاف باليمن.



وأضافت أن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب منها وعليه 6 مسلحين جنوب غرب بلحاف باليمن.

وتابعت أن هناك تبادل إطلاق نار بين المسلحين على القارب وفريق الأمن التابع لسفينة الشحن.

كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا عن توجيه القوات المسلحة الإيرانية "ضربات قاسية للقواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة التي شكّلت مصدر الاعتداءات ضد إيران".

وذكر بيان الخارجية، في الوقت ذاته، جميع دول المنطقة "بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد طهران"، مشددا على عدم التردد في الدفاع عن النفس واستهداف أي قواعد أو منشآت تُستخدم في تنفيذ أي عدوان.

وفي تفاصيل البيان، "أقدم الجيش الأمريكي في الدقائق الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بحجة سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لجيشه قرب مضيق هرمز، على شن هجمات وحشية ضد مناطق في جنوب إيران، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقاعدة الأساسية "حظر استخدام القوة" في العلاقات الدولية، مما يكشف مرة أخرى عن الطبيعة الإجرامية والحربية للإدارة الأمريكية"، حسب الخارجية الإيرانية.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية، رداً على هذا العدوان العسكري وانتهاك السيادة الوطنية، وجّهت ضربة قاسية للقواعد والممتلكات الأمريكية في المنطقة التي كانت مصدر هذا العدوان.

وشدّدت الوزارة ، على أن إيران، في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، لن تتردد في استهداف مصدر الهجمات والقواعد والمرافق اللوجستية المستخدمة في العمليات العدوانية ضدها، محذرة من أن أي انتهاك سيقابل برد حاسم دون أي تسامح مع التجاوزات.

وطالبت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن والأمين العام، بتحمل مسؤولياتها في صون السلام والأمن الدوليين ومحاسبة الأطراف المعتدية.