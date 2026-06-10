القوات المسلحة الأردنية تسقط 5 صواريخ إيرانية.. تفاصيل

قالت ربى آغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن القوات المسلحة الأردنية أعلنت اعتراضَ وإسقاطَ 5 صواريخ إيرانية كانت متجهةً نحو مدينة الأزرق في محافظة الزرقاء، وتحديدًا باتجاه قاعدة الأزرق الجوية الأردنية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات المسلحة أعلنت عدمَ وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرةً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ؛ لضمان خلوّها من أي مواد متفجرة.

وأوضحت أن قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي تُعدّ أبرزَ القواعد الجوية في الأردن، وتشكل محورًا مهمًا ضمن منظومة الدفاعات الجوية الأردنية، وهي تتبع بالكامل لسلاح الجو الملكي الأردني، كما لا توجد قواعد أجنبية في الأردن، وإنما توجد اتفاقيات دفاعية وعسكرية مع دول شقيقة وصديقة.

وأشارت إلى أن البيان نفى ما ورد في التصريحات الإيرانية بشأن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وما زال الأردن يواصل التأكيد على دوره الثابت في الدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية وخفض التصعيد في المنطقة، كما تتابع القوات المسلحة الأردنية هذه المستجدات والتطورات عن كثب، وتقوم بواجبها في الحفاظ على أمن وسلامة سماء وأرض المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت أنه سبق أن تواصل الأردن مع إيران في بداية التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، وأكد مرارًا أنه ليس طرفًا في هذا الصراع، ولن يكون ساحة حرب أو تصفية حسابات لأي طرف من أطراف النزاع في المنطقة.