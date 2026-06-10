منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية فجر اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية فجر اليوم، الأربعاء، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

كما شددت مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.