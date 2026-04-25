الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ثابت عند52.61 جنيها .. أعلي سعر دولار في السوق الرسمي اليوم

محمد يحيي

ثبت سعر أعلي دولار أمام الجنيه في مستهل تداولات اليوم السبت 25-4-2026 داخل السوق الرسمية؛ وذلك منذ آخر يوم عمل في البنوك يوم الخميس الماضي.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار  في آخر تداول له؛ مسجلا 52.61 جنيها للشراء و 52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في الجهاز المصرفي

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني علي التوالي وتحديدًا مع بداية 

لماذا استقر الدولار

وفقا لمؤشرات الأسواق والتي كشفت عن ثبات التداول علي الدولار والعملات الأجنبية الأخري؛ منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الخميس الماضي.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري قبل يومين تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من صبيحة الجمعة وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

متي تعمل البنوك

تبدأ البنوك عملها وفقا لما هو معلن من قبل البنك المركزي المصري؛ صباح غدًا الأحد من كل الأسبوع ولمدة 5 أيام متصلة.

وفقا لتداولات الدولار على مستوي السوق الرسمية والتي أظهرت ثباتا في سعر الصرف الأجنبي دون تغيير رغم اقرار التوقيت الصيفي من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما هو معلن داخل البنك المركزي المصري بآخر تداول 52.56 جنيها للشراء و 52.88 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل سعر أقل دولار 51.96 جنيها للشراء و 52.06 جنيها للبيع في بنك المصرف الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.47 جنيها للشراء و 52.57 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.52 جنيها للشراء و 52.62 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.56 جنيها للشراء و 52.66 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، البركة، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري المتحد، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي، ميد بنك، التنمية الصناعية،HSBC،نكست".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 52.61 جنيها للشراء و 52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني، سايب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

نتنياهو

مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج الإشعاعي

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

فضل شاكر

السادس من مايو.. كلمة الفصل في قضية فضل شاكر وأحمد الأسير

تامر عبدالمنعم - سامح يسري

بحضور سامح يسري | تامر عبدالمنعم يشرف على البروفات النهائية لاحتفالية عيد تحرير سيناء

افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

تكريم خالد الصاوي ورياض الخولي .. 90 صورة من افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

بالصور

احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم

مرتبك بيضيع فين؟ .. كيف تتفادي أخطاء مالية بسيطة تجعلك دائمًا مديونًا

مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. حاول ترتيب عالمك الداخلي

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد