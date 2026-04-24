رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد الارتفاع الأخير

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 بعدما شهد ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية أمس بالبنوك ، حيث سجل الدولار مستويات جديدة في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، مع ختام تعاملات الخميس، 51.94 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة مقارنة بالتعاملات السابقة.



ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا على حركة سعر الدولار اليوم داخل البنوك، خاصة مع التغيرات التي تشهدها سوق العملات خلال الفترة الأخيرة.



سعر الدولار اليوم في البنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في بنك مصر وبنك القاهرة.

وجاءت الأسعار في البنوك الحكومية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

ويظهر من هذه الأرقام حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار اليوم داخل البنوك الحكومية مع وجود ارتفاع محدود مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في عدد من البنوك الخاصة الأخرى.

كما جاءت الأسعار في بعض البنوك الخاصة كالتالي:

البنك التجاري الدولي CIB: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 52.58 جنيه للشراء، 52.68 جنيه للبيع

بنك نكست: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

ميد بنك: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع

وتعكس هذه المستويات حالة من التوازن النسبي في سعر الدولار اليوم بين البنوك المختلفة.



أعلى سعر للدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوى له في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس، حيث بلغ:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.61 جنيه للشراء، 52.71 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 52.61 جنيه للشراء، 52.71 جنيه للبيع

كما سجل بنك الكويت الوطني نحو 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التفاوت المحدود في سعر الدولار اليوم اختلاف سياسات التسعير بين البنوك وفقًا لحجم الطلب والمعروض.

ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 52.746 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.

ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن قدرة الدولة على دعم استقرار سعر الدولار اليوم وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما يمثل هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر، وهو ما يعزز من ثقة الأسواق في استقرار الوضع النقدي خلال المرحلة المقبلة.



تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطي

أعلن البنك المركزي المصري كذلك عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025.

وتساهم هذه التدفقات الدولارية في دعم الاحتياطي النقدي، كما تؤثر بشكل إيجابي على استقرار سعر الدولار اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

سعر الدولار قد يشهد تحركات طفيفة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الاحتياطي النقدي وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.

كما أن استقرار سعر الدولار اليوم يعتمد بشكل كبير على تطورات السوق العالمية وحركة التجارة الخارجية وحجم الطلب على العملة الأمريكية.