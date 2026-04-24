الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولا أمام الجنيه اليوم الجمعة 24-4-2026 داخل السوق الرسمي.

لماذا استقر الدولار

وأظهر سعر الدولار ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة بالتوازي مع اجازة البنوك بقرار من البنك المركزي المصري.

الدولار

إجازة البنوك

مع بداية كل يومي جمعة وسبت أسبوعيا تتعطل البنوك المصرية بقرار من البنك المركزي المصري لاعتباره اليومين اجازة رسمية .

سعر الدولار في اخر تداول

وزاد سعر الدولار أمام الجنيه أمس بقيمة 110 قرشًا داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في اخر تعامل له 52.5 جنيهًا.

سعر البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيها للشراء و 52.66 جنيها للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

وسجل اقل سعر دولار 51,96 جنيهًا للشراء و 52.06 جنيهًا للبيع في بنك المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.57 جنيهًا للشراء و 52.57 جنيهًأ للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.5 جنيهًا للشراء و 52.6 جنيهًأ للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.52 جنيها للشراء و52.62 جنيهًا للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار 52.55 جنيهًا للشراء و 55.65 جنيهًا للبيع في بنوك " كريدي أجريكول،بيت التمويل الكويتي،البركة".

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيهًا للشراءو 52.67 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قناة السويس، HSBC، العربي الافريقي الدولي،العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التنمية الصناعية،نكست، الأهلي الكويتي"

ووصل سعر الدولار 52.58 جنيهًأ للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية، سايب.

سعر الدولار

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.61 جنيها للشراء و 52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها  للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

