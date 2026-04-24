مواعيد مباريات الدوري المصري عقب تطبيق التوقيت الصيفي

تقام مباريات الدوري المصري، في نفس مواعيدها، مع تطبيق التوقيت الصيفى في مصر بداية اليوم الجمعة، وأكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لا تعديل فى مواعيد مباريات الدورى المصري المتبقية بعد تطبيق التوقيت الصيفى، حيث تقام المباريات فى تمام الخامسة والثامنة مساءً بشكل طبيعى.



وأوضح مسئولو رابطة الأندية، أنه لن يتم تغيير مواعيد المباريات التى تم إعلانها مؤخرا بعد تطبيق التوقيت الصيفى، وأن المباريات فى مواعيدها المقررة فى الخامسة والثامنة مساء كما تم الاعلان منذ فترة.

وتُستكمل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية للمجموعة الثانية بالدورى المصرى ( مجموعة الهروب من الهبوط)، بأربع مباريات قوية تجمع بين فاركو مع الجونة، البنك الأهلى مع زد، الإسماعيلى مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية.