موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا لـ انبي في الدوري

يستأنف غدا السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق انبي فى المباراة المقرر إقامتها الإثنين القادم في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم بيراميدز

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وعزز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.

فيما تجمد رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 44 واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الترتيب.