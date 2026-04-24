بعد تألقه أمام بيراميدز .. تعرف على أرقام بيزيرا مع الزمالك في الموسم الحالي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مساهمات الاعب خوان بيزيرا مع الزمالك في الموسم الحالي بعد تألقة أمام نظيره بيراميدز في الدوري الممتاز بهدف نظيف.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك:البرازيلي خوان بيزيرا في الموسم الحالي مع الزمالك

18 مساهمة ،8 أهداف ،10 أسيست .



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.