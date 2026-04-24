زلزال في الدوري المصري.. إعلامي يكشف سر عودة الزمالك وتمسكه بالقمة

أشاد الإعلامي أحمد فؤاد بالمستوى الذي يقدمه نادي الزمالك عقب الفوز على بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض عاد بقوة إلى صدارة المشهد الكروي وأصبح منافسًا حقيقيًا على لقب الدوري الممتاز.

وكتب أحمد فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الفارس الأبيض يعتلي العرش.. زمالك معتمد يرفض التنازل عن القمة"، في إشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأكد أن الفوز على بيراميدز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة واضحة بأن الزمالك استعاد هيبته وشخصيته، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والانسجام داخل الفريق يقربانه من التتويج بدرع الدوري.

وأضاف أن معتمد جمال تسلم المهمة في ظروف صعبة، لكنه نجح بذكائه الفني في إعادة ترتيب الفريق وقيادته بثبات، ليثبت أن المدرب المصري قادر على النجاح ومنافسة كبار المدربين الأجانب إذا توافرت له الثقة والدعم.

واختتم رسالته بتوجيه التحية لمعتمد جمال، مهنئًا جماهير الزمالك بما يقدمه الفريق من أداء مميز خلال الفترة الحالية.

حقق الزمالك فوزا مثيرا أمام نظيره بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية، مجموعة تحديد البطل، من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، تربع الزمالك علي صدارة جدول ترتيب مجموعة بطل الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 44 في وصافة الدوري.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.

نظام بطولة الدوري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.

