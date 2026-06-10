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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد سعد الدين: أجواء مونديال 2026 في أمريكا مختلفة

بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم
محمود محسن

أكد الناقد الرياضي وليد سعد الدين أن أجواء بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف بشكل كبير عن النسخ السابقة، موضحًا أن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى لدى المجتمع الأمريكي، وهو ما ينعكس على طبيعة الأجواء المصاحبة للبطولة.

وقال وليد سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن منتخب مصر لكرة القدم حظي باهتمام ملحوظ خلال تواجده في الولايات المتحدة، بفضل السمعة الكبيرة للمنتخب ووجود النجم العالمي محمد صلاح ضمن صفوفه.

وتابع أن ضربة بداية المنتخب المصري أمام منتخب بلجيكا لكرة القدم ستكون قوية، خاصة أن المنتخب البلجيكي يُعد من أقوى منتخبات المجموعة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى.

وأشار  إلى أن منتخب إيران سيتواجد قبل المباراة بساعات قليلة على أن يكون معسكره في البطولة في المكسيك.

استكمال مهامه الإعلامية

وأستكمل تصريحاته قائلا “أنه خضع لإجراءات أمنية مشددة استغرقت نحو أربع ساعات للتأكد من مختلف التفاصيل قبل السماح له باستكمال مهامه الإعلامية”.

بطولة كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية المجتمع الأمريكي محمد صلاح المنتخب البلجيكي

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