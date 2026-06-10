هند الضاوي: إسقاط طائرة وضربات جزر.. مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران تتصاعد

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، أن التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرًا، رغم الحديث عن احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب بين الجانبين.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن المنطقة شهدت ليلة وصفت بالعنيفة نتيجة تبادل الضربات العسكرية بين الطرفين، في وقت كان يُتوقع فيه أن تتجه الأوضاع نحو التهدئة، وأضافت أن الولايات المتحدة شنت ضربات على عدد من الجزر الإيرانية، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن القيادة المركزية الأمريكية نفذت تلك الضربات رغم ما تردد عن تحذيرات سابقة من ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التصعيد في المنطقة، لافتة إلى أن واشنطن بررت تحركاتها العسكرية بأنها رد على إسقاط طائرة «أباتشي» أمريكية.

وتحدثت عن أسباب إقدام إيران على استهداف الطائرة الأمريكية، موضحة أن الموقف الإيراني يمكن قراءته في سياق اعتقاد طهران بأن أي تحرك إسرائيلي ضدها لا يتم إلا بموافقة أمريكية أو ضوء أخضر من واشنطن، حتى وإن لم يُعلن ذلك بشكل مباشر، مشددة على أن المشهد الإقليمي ما زال معقدًا، وأن التصعيد الحالي يعكس تداخل الحسابات بين الأطراف المختلفة في المنطقة.