مسئول أمريكي: محادثات واشنطن وطهران مستمرة رغم تهديدات ترامب بتصعيد الهجمات

أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، اليوم /الأربعاء/، استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية رغم تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته.

وقال المسؤول لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية إن محادثات السلام مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تهديدات ترامب بتصعيد الهجمات على طهران.

وأضاف: "ردت الولايات المتحدة على الهجوم على مروحية أباتشي، وسيواصل ترامب ممارسة أقصى الضغوط للتوصل إلى اتفاق".

ويأتي هذا بعدما قال ترامب في وقت سابق اليوم إنه قد يوجه الجيش الأمريكي لبدء استهداف محطات الطاقة والجسور في إيران، مشيرًا إلى أن هذا الخيار صار أقرب على طاولة القرار.

واتهم ترامب طهران بأنها "تتلاعب بالولايات المتحدة" خلال محادثات السلام، التي لم تحقق تقدمًا يُذكر حتى الآن.

كما كشف المسؤول الأمريكي رفيع المستوى أن الجيش الأمريكي قصف 20 هدفًا داخل إيران خلال موجة الهجمات الأخيرة.

وأوضح المسئول لقناة (فوكس نيوز) الأمريكية أنه في حين أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت انتهاء الضربات الأمريكية، إلا أن الوضع لا يزال متوترًا، وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد في حال ردت إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفاع عن الضربات ووصفها بأنها "ضرورية وقوية"، قائلا أمس الثلاثاء: "أعتقد أنه من المهم جدًا الرد. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد الآن".

وتابع: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا، وهذا ما تمثله هذه الضربة".