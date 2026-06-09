واشنطن وطهران .. هل يقترب الاتفاق المرتقب من الخروج للنور؟

تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات متزايدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة بعد أشهر من الاتصالات والمباحثات غير المباشرة بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة مشتركة في خفض التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة بشأن عدد من الملفات العالقة.



وتشير تقارير إلى أن المفاوضات تركز على الملف النووي الإيراني، إلى جانب قضايا تتعلق بالعقوبات الاقتصادية وآليات الرقابة الدولية، فيما تسعى واشنطن إلى ضمان عدم تطوير طهران لقدرات نووية عسكرية، بينما تطالب إيران بتخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها والحصول على ضمانات بشأن أي اتفاق مستقبلي.

ورغم وجود نقاط خلاف لا تزال قيد النقاش، فإن التصريحات الصادرة عن مسؤولين من الجانبين تعكس قدرًا من التفاؤل الحذر بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات خلال المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن نجاح المفاوضات قد يسهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية ويخفف من حدة التوتر في عدد من الملفات الساخنة بالشرق الأوسط.



في المقابل، تبقى العقبات السياسية والأمنية قائمة، ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي مرهونًا بقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات المتبقية والوصول إلى صيغة تحقق مصالحهما المتبادلة



