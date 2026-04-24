محمد بركات يشيد بنجم الزمالك: لاعب مثالي ونموذج يُحتذى به

أشاد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستويات التي يقدمها عبد الله السعيد لاعب الزمالك، مؤكدًا أن ما يقدمه رغم تقدمه في العمر يعكس احترافية كبيرة والتزامًا استثنائيًا.

وأكد بركات، في تصريحات تلفزيونية، أن سر استمرار عبد الله السعيد بهذا المستوى يعود إلى التزامه الكبير داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعب يهتم بالتدريبات ويحرص على تفاصيل بسيطة لكنها مؤثرة، مثل الانضباط في النوم ونمط الحياة، وهو ما ينعكس على أدائه.

وأوضح بركات أن اللاعب كلما تقدم في العمر يواجه ضغوطًا أكبر لإثبات قدراته والاستمرار بنفس الكفاءة، مشددًا على أن النجوم القادرين على الحفاظ على مستواهم في هذه المرحلة يكتبون أسماءهم في تاريخ اللعبة.

ووصف نجم الأهلي السابق، عبد الله السعيد بأنه نموذج مشرف للاعب المصري، مؤكدًا أنه أحد الأسماء التي ستظل حاضرة في تاريخ الدوري المصري لما قدمه على مدار مسيرته.

وجاءت تصريحات بركات عقب فوز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري، وهي المباراة التي واصل خلالها عبد الله السعيد تقديم عروضه المميزة بقميص الأبيض.