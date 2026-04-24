هيثم فاروق يتغنى بالزمالك بعد الفوز على بيراميدز

تغنى هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، بفوز الأبيض على فريق نادي بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه على إكس: "‏كلاكيت تانى مرة ‏إلى نادى الزمالك ‏كل حاجة جميلة جدآجدآ فى هذه الحياة ‏أنت أجمل منها".

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.