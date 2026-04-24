ليس للإنسان إلا ما سعى.. محمود الونش يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز

احتفل محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، بالفوز على فريق نادي بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الونش عبر حسابه على انستجرام: “وإن ليس للإنسان الإ ما سعى وأن سعيه سوف يرى.. الحمد لله”.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.