بالجلباب.. محمود الونش يحتفل بعيد الفطر بصحبة عائلته.. صور

حرص محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التوجه إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك برفقة أسرته.

ونشر الونش صورًا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، ظهر خلالها برفقة أولاده ووالده ووالدته، عقب أداء صلاة العيد، في أجواء أسرية مميزة. كما حرص على التقاط صور تذكارية مرتديًا الجلباب، احتفالًا بهذه المناسبة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي في إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية على إستاد القاهرة الدولي حيث يسعى الفريق.



يواجه فريق الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولى الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات إياب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت

ويدير المباراة الكيني بيتر واويرو كاماكو مباراة الإياب في القاهرة ويعاونه الكينيان جيلبرت كيبكويتش وستيفن إليزار أونيانجو مساعدين.