الونش يقترب من العودة في مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام أوتوهو الكونغولي في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية، وسط تركيز كبير على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وكتب الناقد الرياضي احمد الهواري عبر حسابه علي فيسبوك "محمود الونش يقترب من دخول قائمة مباراة اوتوهو الاحد المقبل"

ويستعد الزمالك لملاقاة أوتوهو يوم الأثنين 22 مارس في مباراة الإياب على ملعبه، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، ما يجعل المواجهة المقبلة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.