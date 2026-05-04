استعداد مبكر بالزراعة قبل بدء الموسم الصيفي 2026

نظمت الوزارة اجتماعا موسعا لمديري عموم الإرشاد الزراعي بمحافظات الوجه البحري، وذلك لمتابعة جهود دعم منظومة توريد القمح والاستعداد للموسم الزراعي الصيفي 2026.

ترأس الاجتماع الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، ومشاركة مديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات المعنية.



وأكد الاجتماع على أهمية تكثيف التواجد الميداني للمرشدين الزراعيين، لحث المزارعين على زيادة معدلات توريد القمح، باعتباره محصولا استراتيجيا يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مع الاستفادة من حزمة الحوافز التي أقرتها الدولة، وعلى رأسها رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين.

وشدد الحضور على ضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي الصيفي 2026، من خلال اعتماد الخطط البرامجية للمحاصيل الصيفية، وتكثيف حملات التوعية بأهمية التوسع في منظومة الزراعات التعاقدية، خاصة لمحاصيل الذرة، والسمسم، وفول الصويا، وعباد الشمس، بما يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار.



كما تناول الاجتماع أهمية توعية المزارعين باستخدام بدائل الأسمدة التقليدية، من خلال التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والمغذيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية.



ووجه الاجتماع بضرورة تفعيل الدور الحيوي للمراكز الإرشادية في القرى، لتوفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المعتمدة والمبيدات الموثوقة، إلى جانب نقل التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين بشكل مبسط وفعال.



وأكد الاجتماع كذلك على أهمية تفعيل دور مراكز الدعم بالمحافظات، مثل مركز الدعم بمحافظة الإسماعيلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة الإرشاد الزراعي والمراكز البحثية المتخصصة، بما يضمن نقل أحدث الممارسات والتقنيات الزراعية إلى الحقول مباشرة.



كما تم التأكيد على التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية بمختلف المحافظات، لتكون نماذج تطبيقية عملية تتيح للمزارعين الاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية على أرض الواقع قبل تعميمها.

دعم الفلاح المصري

وشدد الحضور على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الأجهزة البحثية والإرشادية والتنفيذية، بما يسهم في دعم الفلاح المصري، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة.