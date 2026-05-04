الدفاع الإماراتية : التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران
بسبب اللصوص.. ولاية أمريكية تخسر مليار دولار من النفط سنويِا
صواريخ باليستية.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم إيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي: فشل 7 أكتوبر يطارد القوات الجوية الإسرائيلية لسنوات
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إقرار الرؤية الإلكترونية لأول مرة.. ومعاقبة الممتنع عن النفقة
قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
الحكومة : زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المورّدة لمحطات توليد الكهرباء في الصيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعداد مبكر بالزراعة قبل بدء الموسم الصيفي 2026

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

نظمت الوزارة اجتماعا موسعا لمديري عموم الإرشاد الزراعي بمحافظات الوجه البحري، وذلك لمتابعة جهود دعم منظومة توريد القمح والاستعداد للموسم الزراعي الصيفي 2026.

ترأس الاجتماع الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، ومشاركة مديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات المعنية.


وأكد الاجتماع على أهمية تكثيف التواجد الميداني للمرشدين الزراعيين، لحث المزارعين على زيادة معدلات توريد القمح، باعتباره محصولا استراتيجيا يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مع الاستفادة من حزمة الحوافز التي أقرتها الدولة، وعلى رأسها رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين.

وشدد الحضور على ضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي الصيفي 2026، من خلال اعتماد الخطط البرامجية للمحاصيل الصيفية، وتكثيف حملات التوعية بأهمية التوسع في منظومة الزراعات التعاقدية، خاصة لمحاصيل الذرة، والسمسم، وفول الصويا، وعباد الشمس، بما يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار.


كما تناول الاجتماع أهمية توعية المزارعين باستخدام بدائل الأسمدة التقليدية، من خلال التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والمغذيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية.


ووجه الاجتماع بضرورة تفعيل الدور الحيوي للمراكز الإرشادية في القرى، لتوفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المعتمدة والمبيدات الموثوقة، إلى جانب نقل التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين بشكل مبسط وفعال.


وأكد الاجتماع كذلك على أهمية تفعيل دور مراكز الدعم بالمحافظات، مثل مركز الدعم بمحافظة الإسماعيلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة الإرشاد الزراعي والمراكز البحثية المتخصصة، بما يضمن نقل أحدث الممارسات والتقنيات الزراعية إلى الحقول مباشرة.


كما تم التأكيد على التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية بمختلف المحافظات، لتكون نماذج تطبيقية عملية تتيح للمزارعين الاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية على أرض الواقع قبل تعميمها.

دعم الفلاح المصري

 وشدد الحضور على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الأجهزة البحثية والإرشادية والتنفيذية، بما يسهم في دعم الفلاح المصري، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة.

علاء فاروق وزير الزراعة الإرشاد الزراعي الوجه البحري حسام الدين محفوظ

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الطلاق

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

المستشار هشام بدوي

7 ساعات تحت القبة.. البرلمان يحسم التأمينات ويواصل مناقشة الحساب الختامي

الخلع

الخلع يعني تنازل الزوجة عن الحقوق المالية ورد المهر.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الأسرة

النائب إسماعيل موسى

برلماني يطالب بثورة رقمية في منظومة المعاشات

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

