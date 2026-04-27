وزارة الزراعة تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن كتب مبيدات مزورة على السوشيال ميديا

حذرت وزارة الزراعة من انتشار مؤلفات يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويتم بيعها تحت عنوان: “التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية في جمهورية مصر العربية” ، في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على حماية المزارعين وضمان تداول معلومات فنية دقيقة وآمنة.



وأكدت الوزارة أن هذا الكتاب لا يصدر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وأن ما يتضمنه من معلومات لا يخضع لمراجعة أو اعتماد اللجنة، ما قد يعرض المستخدمين لمخاطر استخدام توصيات غير دقيقة أو مبيدات بطرق غير آمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم شراء أو تداول هذه النسخ المجهولة المصدر، والالتزام فقط بالتوصيات الرسمية المعتمدة الصادرة عن لجنة مبيدات الآفات، والتي يتم إتاحتها مجانا عبر القنوات الرسمية للوزارة، عبر الرابط التالي:

http://www.apc.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات أو الأفراد القائمين على الترويج أو بيع هذه المؤلفات، لما تمثله من تضليل للمزارعين وتهديد مباشر للسلامة الزراعية والغذائية.

أشارت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد وتحديث التوصيات الخاصة باستخدام المبيدات في مصر، واته يتم تحديث التوصيات بشكل دوري وفقا لأحدث الأبحاث العلمية والاشتراطات البيئية والصحية.

ودعت الوزارة جميع المزارعين والمهندسين الزراعيين إلى التحقق من مصادر المعلومات الفنية وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مع أهمية الرجوع إلى الإدارات الزراعية بالمحافظات والمرشدين الزراعيين، والقنوات الرسمية لوزارة الزراعة للحصول على التوصيات عبر كتاب اللجنة التي توزعه مجانا على الإدارات بشكل سنوي.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في توعية المزارعين وتوفير الإرشادات الفنية الموثوقة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية زراعية مع الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.