الجميع يحترم الحكم الألماني.. ناقد رياضي يعلق على شوط المباراة الأول للأهلي وبيراميدز

علق الناقد الرياضي أحمد جلال على تعادل النادي الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز خلال شوط المباراة الأول بينهم.

وكتب أحمد جلال عبر فيسبوك: "شوط أول متكافئ بين الاهلي وبيراميدز محمد هاني خرج عن تركيزه بسبب الإنذار الثالث".

وتابع: “كوكا يبذل جهدًا كبيرًا لكنه يخشى الإنذار الثالث، ناصر ماهر الأفضل في بيراميدز، زيزو وتريزيجيه الأكثر تأثيرًا إشراك طاهر وشريف معًا.. لم يكن موفقًا والملاحظة المهمة الجميع يحترم الحكم الألماني”.

وسيطر التعالد السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من مرحلة البطولة لبطولة الدوري الممتاز.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاق المباراة من أجل إحراز هدف التقدم .

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بسبب التدخل بدون كرة على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.