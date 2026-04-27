بتكنولوجيا صينية.. إنشاء مركز تدريب مهني متطور في الإسماعيلية| تفاصيل لقاء المحافظ والسفير

استقبل اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة “الاستثمار، التعليم، التدريب”، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية حرص المحافظة على تهيئة مناخ استثماري جاذب، مشيرًا إلى أهمية دعم المستثمرين وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح حسب الله رغبة محافظة الإسماعيلية في إنشاء مركز تدريب مهني متطور يعتمد على التكنولوجيا الصينية، ليخدم المناطق الصناعية والحرة والمناطق المحيطة، ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية الحديثة.

ومن جهته، أعرب السفير الصيني عن عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين المُتنامية على مختلف الأصعدة، وما حققته هذه العلاقات من نتائج إيجابية بفضل الدعم المستمر من قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن استمرار الزيارات بين الجانب المصري والصيني في كل المستويات؛ يؤكد أهمية العلاقات التي أساسها هو الاحترام المتُبادل.

ونوه السفير الصيني بدعم الصين لمصر في تنفيذ خططها للتنمية المُستدامة بما في ذلك "رؤية مصر 2030"، وفي مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع البنية التحتية.

وأشار إلى دعم الحكومة الصينية لعمل الشركات الصينية في مصر، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والذي يترجم من خلال تعزيز التعاون مع محافظة الإسماعيلية.

وأشاد بالإمكانات الاقتصادية والتنموية التي تمتلكها المحافظة، مؤكدًا دعم بلاده لمشروعات التدريب والتعليم ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى رغبة الجانب الصيني في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، خاصة في مجال تصدير المنتجات الزراعية.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى مشروعات فعلية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.