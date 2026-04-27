فن وثقافة

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

تقى الجيزاوي

أثار الشاعر العراقي فائق حسن زوج الفنانة أصالة نصري، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بإطلالة جديدة اعتمد خلالها لون شعر أشقر ما لفت أنظار الجمهور وأثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين. 

وجاء ظهور فائق حسن بالـ"نيولوك" خلال مرافقته لأصالة في باريس، استعدادًا لحفلها المرتقب، حيث تنوعت تعليقات الجمهور بين الدهشة والسخرية من التغيير غير المعتاد في إطلالته. 

وكشفت الفنانة أصالة نصري، خلال لقائها مع برنامج «صباح العربية»، كواليس هذا التغيير موضحة أنها صاحبة فكرة صبغ شعر زوجها، قائلة: "أنا وزوجى ملامحنا بتشبه بعض والراجل لازم يهتم بشكله وأنا بعرف ايه اللى بيليق عليه وأنا اللى إقترحت عليه تغيير  اللون وببقى مبسوطة لما بصحى من النوم وأشوف زوجي في أحلى طلة". 

وأضافت أصالة أنها ترى أن اهتمام الرجل بمظهره ونظافته الشخصية أمر ضروري مؤكدة أنها تفضل الرجل الذي يعتني بنفسه وترفض النظرة التقليدية التي تحصر هذا الاهتمام في النساء ، مشيرة إلى أن العناية بالمظهر تعكس شخصية الإنسان وتمنحه حضورًا أفضل. 

ألبوم أصالة نصري

من جهة أخرى، طرحت أصالة ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان.

