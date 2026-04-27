مناطق متنوعة .. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الجيوب الأنفية

تعد التهابات الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات التي تأتي خلال فصل الربيع وفصل الصيف لذا من المهم معرفة أعراضها خاصة التى تصيب مناطق أخرى غير الأنف.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد:

مخاط سميك بلون أصفر أو أخضر من الأنف ويُعرف بسيلان الأنف، أو من مؤخرة الحلق ويُعرف بالتنقيط الأنفي الخلفي.

انسداد الأنف أو احتقانه ويجعل هذا التنفس عن طريق الأنف صعبًا.

الشعور بالألم والإيلام عند اللمس وملاحظة تورم وضغط حول منطقة العينين أو الخدين أو الأنف أو الجبهة، وتتفاقم تلك الأعراض عند الانحناء إلى الأمام.

أعراض بعيدة عن الأنف

تتضمن مؤشرات المرض وأعراض الأخرى الخاصة بالتهاب الجيوب الأنفية :

ضغط الأذن.

الصداع.

ألم في الأسنان.

تغير حاسة الشم.

السعال.

رائحة الفم الكريهة.

بالتعب.

الحُمّى.

علامات الخطر

لا يحتاج معظم الأشخاص المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد إلى زيارة طبيب.

اتصل بالطبيب في حال كان لديك أي مما يلي:

أعراض مستمرة لأكثر من أسبوع.

أعراض تتفاقم بعد أن بدا أنها تتحسَّن.

حُمّى مستمرة.

سيرة مَرَضية من التهاب الجيوب الأنفية المتكرِّر أو المزمن.