حقوق الشعب الفلسطيني: لا تزال إسرائيل تمارس الإبادة البطيئة

أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن لا تزال إسرائيل تمارس الإبادة البطيئة، مضيفا أن استمرار خرق لوقف اطلاق النار من جانب الاحتلال الإسرائيل.

وأضاف الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الاثنين، أن اسرائيل تعرقل دخول المساعدات وجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة.

ووجه الدكتور صلاح عبد العاطي نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، طالب فيه بإلزام الاحتلال على الوقف الفوري والشامل للعدوان والالتزام الفعلي بوقف إطلاق النار، داعيا العالم إلى توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين ومنع استهداف الأجهزة الخدمية والشرطية، وفتح تحقيق جنائي دولي مستقل في كافة الجرائم الموثقة ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكسر الصمت الدولي الذي بات يشكل غطاءً لاستمرار الجريمة بحق البنية المجتمعية الفلسطينية.