الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، تعاني كثير من المنازل من انتشار النمل والصراصير، خاصة في المطابخ والحمامات. ورغم انتشار المبيدات الحشرية كحل سريع، إلا أن استخدامها المتكرر قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، خصوصًا للأطفال وكبار السن، فضلًا عن تأثيرها السلبي على البيئة. لذلك، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية وآمنة للتخلص من هذه الحشرات المزعجة دون اللجوء إلى المواد الكيميائية.

حلول طبيعية وآمنة للتخلص من هذه الحشرات المزعجة 

في هذا التقرير، نقدم لك حيلة بسيطة وفعالة تساعدك على التخلص من النمل والصراصير نهائيًا باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

السر في الخل والبيكربونات
تُعد خلطة الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم من أقوى الوسائل الطبيعية لمكافحة الحشرات. فالخل يعمل على طرد النمل والصراصير بفضل رائحته النفاذة التي تزعج هذه الكائنات، بينما تساعد بيكربونات الصوديوم في القضاء عليها عند ملامستها.

لتحضير هذه الوصفة، اخلطي كوبًا من الخل الأبيض مع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، ثم أضيفي القليل من الماء. ضعي الخليط في زجاجة بخاخ، وابدئي برشه في الأماكن التي تلاحظين فيها وجود الحشرات، مثل زوايا المطبخ، أسفل الحوض، وخلف الأجهزة.

قشر الخيار.. طارد طبيعي فعال
قد يبدو الأمر غريبًا، لكن قشر الخيار من الوسائل الطبيعية التي تكرهها الصراصير بشدة. يمكنك وضع قشور الخيار في الأماكن التي تتجمع فيها الحشرات، وستلاحظين اختفاءها تدريجيًا. يُفضل تغيير القشور يوميًا للحفاظ على فعاليتها.

القرفة والقرنفل.. رائحة جميلة وطاردة للحشرات
القرفة والقرنفل لا يضيفان فقط رائحة طيبة للمنزل، بل يعملان أيضًا كطارد طبيعي للنمل. يمكنك نثر مسحوق القرفة أو وضع حبات القرنفل في مداخل الأبواب والنوافذ، أو في أماكن تواجد النمل، لمنعه من الدخول.

التنظيف المستمر.. خط الدفاع الأول
مهما كانت الحيل المستخدمة، يظل النظافة هي العامل الأساسي في منع ظهور الحشرات. احرصي على تنظيف بقايا الطعام فورًا، وعدم ترك الأطباق المتسخة لفترات طويلة، وإغلاق علب الطعام بإحكام. كما يُفضل مسح الأسطح بشكل دوري للتخلص من أي آثار قد تجذب النمل.

سد الفتحات والشقوق
تدخل الحشرات إلى المنزل من خلال فتحات صغيرة قد لا نلاحظها. لذلك، من المهم فحص الجدران والأرضيات وسد أي شقوق باستخدام مواد مناسبة. هذه الخطوة البسيطة قد تمنع دخول الحشرات من الأساس.

متى تحتاجين لتدخل أقوى؟
إذا استمر انتشار الحشرات رغم استخدام هذه الطرق، فقد يكون هناك مصدر رئيسي داخل المنزل يحتاج إلى معالجة أعمق. في هذه الحالة، يمكن الاستعانة بمتخصصين، لكن يفضل دائمًا البدء بالحلول الطبيعية لتقليل التعرض للمواد الكيميائية.

حيلة بسيطة هتخلصك حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات حلول طبيعية وآمنة للتخلص من هذه الحشرات

