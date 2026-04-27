إخلاء سبيل متهمين بضمان مالي في واقعة ضبط 29 ألف دولار بالهرم

قررت نيابة الهرم إخلاء سبيل متهمين، يحملان الأحرف الأولى “أ.ع.م.ص”، بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، في واقعة ضبط مبلغ مالي من النقد الأجنبي.

وقال محامي المتهمين، في تصريح خاص لصدى البلد، إنه حضر اليوم مع المتهمين وتم توجيه اتهام لموكله بالاتجار في العملة، وتم إخلاء سبيل الطرفين بضمان مالي.

وتباشر النيابة، التحقيقات في القضية؛ بعد ضبط مبلغ 29 ألف دولار أمريكي بحوزة المتهمين بمنطقة اللبيني بدائرة قسم الهرم؛ للوقوف على ملابسات الواقعة ومصدر الأموال.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة.