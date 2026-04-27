بوب مكرزل يوضح حقيقة علاقته بنور علي بعد موجة الشائعات

وضع المخرج ومدرب التمثيل بوب مكرزل حدًا لحالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول طبيعة علاقته بالفنانة نور علي، وذلك عقب انتشار تكهنات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غذّتها تفاعلات ومشاهد جمعتهما معًا وأثارت فضول المتابعين.

وفي تصريحات تلفزيونية، حرص مكرزل على توضيح الصورة بشكل مباشر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يعكس حقيقة العلاقة بينهما، ومشددًا على أن الرابط الذي يجمعه بنور علي لا يتجاوز حدود الصداقة المهنية المتينة التي نشأت في بيئة العمل.

وأوضح أن بداية التعارف بينهما تعود إلى فترة تصوير مسلسل ستيلتو في تركيا، حيث عملا سويًا ضمن فريق واحد، في أجواء اتسمت بالكثافة والاحترافية، ما ساهم في بناء علاقة قائمة على التفاهم والتقدير المتبادل. ومع مرور الوقت، تطورت هذه العلاقة إلى صداقة قوية، مدعومة بالتعاون المستمر، خصوصًا في إطار جلسات التدريب على التمثيل التي يشرف عليها مكرزل.

وأشار إلى أن التعاون بينهما لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجدد في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل مولانا، حيث شاركت نور علي بشخصية "شهلا العادل"، في تجربة درامية جديدة عززت من الانسجام الفني بينهما.

تصريحات مكرزل جاءت لتضع حدًا للتأويلات التي ربطت بينهما عاطفيًا، مؤكدًا أن ما يجمعه بنور علي هو علاقة مهنية وإنسانية قائمة على الاحترام والتعاون، بعيدًا عن أي أبعاد أخرى يتم تداولها خارج هذا الإطار.