"ميلانيا أرملة حامل".. ترامب يطالب بإقالة مذيع تلفزيوني بسبب "نكتة"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فصل المذيع التلفزيوني جيمي كيميل بسبب نكتة ألقاها قبل هجوم يوم السبت على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، حيث وصف الممثل الكوميدي السيدة الأولى ميلانيا ترامب بأنها "أرملة حامل".

وزعم ترامب، أن المسلح الذي حاول اقتحام الحفل الذي كان يضم صحفيي البيت الأبيض "كان هناك لسبب واضح وشرير للغاية"، وكتب على موقع "تروث سوشيال":أُقدّر غضب الكثيرين من دعوة كيميل البغيضة للعنف، وعادةً ما أتجاهل أي شيء يقوله، لكن هذا تجاوز كل الحدود. يجب على ديزني وABC فصل جيمي كيميل فوراً.

ليست هذه المرة الأولى التي تُهاجم فيها إدارة ترامب كيميل بسبب نكات تنتقد الرئيس الجمهوري.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت يوم الاثنين، إن قاعة الرقص أو الاحتفالات في البيت الأبيض لو تم بناؤها لما وقع هجوم السبت.

وأضافت ليفيت: "لهذا السبب، فإن مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض ليس مجرد مشروع ترفيهي للرئيس ترامب، كما قد تقرأون في وسائل الإعلام، بل هو في الواقع أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وطرح معلقون من اليمين هذا الرأي فور وقوع هجوم السبت، وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ليندسي جراهام، وكيتي بريت، وإريك شميت اليوم أنهم سيقدمون مشروع قانون لتمويل بناء القاعة.