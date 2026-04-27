بينهم مصريون .. العثور على جثث 38 مهاجرا غير شرعي في سواحل ليبيا

أعلنت النيابة العامة في ليبيا، يوم الاثنين عن العثور على 38 جثة لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية والسودانية والإثيوبية، بعدما استقلوا قارب متهالك من مدينة طبرق إلى شمال البحر المتوسط.

وأوضحت النيابة الليبية، أن التشكيل العصابي أرسل المهاجرين غير الشرعيين، من شواطئ مدينة طبرق إلى شمال المتوسط، على متن قارب متهالك غير آمن فشل في إيصالهم إلى وجهتهم ؛ فترتب عن ذلك هلاك ثمانية وثلاثين مهاجراً من الجنسيات السودانية والمصرية والإثيوبية.

وأضاف البيان، أن وكيل النيابة، بنيابة طبرق الابتدائية أجرى تحقيقاً، أسفر عن تحديد الضالعين في تنسيق عملية تهريب المهاجرين عبر البحر؛ وضبط ثلاثمائة ألف دينار متحصلة من هذا التنسيق الإجرامي؛ وتعيين المسؤولين عن حركة التدفقات المالية غير المشروعة عبر الهياكل المالية غير المرخصة.

وأكد البيان، أنه بذلك أمر المحقق بضبط أفراد التشكيل العصابي وإحضارهم ؛ ومضى في إجراءات تعيين هُويات الضحايا .