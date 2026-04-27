رئيس وزراء لبنان يبحث مع "إنمائي الأمم المتحدة" دعم المشروعات وإعادة الإعمار

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، دعم البرنامج المستمر للمشروعات وإعادة الإعمار.

من جانبها، أشارت بليرتا أليكو، خلال اللقاء، إلى مجالات التعاون القائم والدعم التقني الذي يمكن أن يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة المقبلة؛ بما يسهم في تعزيز قدرات الإدارات العامة ومواكبة التحديات الراهنة.

وأكدت استعداد البرنامج لإجراء دراسات متخصصة تتعلق بملفات إعادة الإعمار، وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى النهوض بالقطاعات المتضررة وتعزيز مسار التعافي في لبنان.