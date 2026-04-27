ماكرون : المحادثات جارية لضمان استئناف حركة المرور في مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الجهود تُبذل خلال فترة وقف إطلاق النار والمحادثات جارية لضمان استئناف حركة المرور بشكل طبيعي في مضيق هرمز.

وأعرب ماكرون، في تصريحات أدلى بها، اليوم الإثنين، خلال زيارته إمارة أندورا الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، عن أسفه لأن استمرار التوتر والردود التي تأتي من بعيد "ليس بالأمر الجيد".

ووصف دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأنه "أمر إيجابي"، ويشمل حالياً لبنان، مضيفاً: "لقد رغبنا في ذلك بشدة وعملنا من أجله، والآن يجب أن تمضي المحادثات قدماً".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معرباً له عن مدى إدانتنا للعنف الذي تعرض له، ومؤكداً اقتناعه بأن الجميع يدرك أهمية إعادة فتح حركة المرور في مضيق هرمز من الجانبين، للسماح بمرور الغاز والنفط والأسمدة والبضائع، لما لذلك من تأثير على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده شكلت تحالفاً يهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار، وإظهار دعم المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق، معرباً عن أمله في إقناع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة، وكاشفاً عن عزمه استئناف الحوار مع السلطات الإيرانية عقب عودته من زيارته إلى إمارة أندورّا.

وفي سياق متصل.. لفت ماكرون إلى أن ارتفاع الأسعار يشكل عبئاً على كافة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، قائلاً: "إن جميع مواطنينا الذين يعيشون في المناطق الريفية متأثرون بأسعار الوقود، لأنه لا توجد بدائل للنقل العام، لذا فإن الأمر صعب جداً عليهم".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها، موضحاً أن ذلك يكمن في السماح بإعادة فتح هذه الطرق، في إشارة إلى مضيق هرمز في الاتجاهين، مؤكداً أن الجهود تتركز على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح واستعادة الهدوء.