الخارجية الفرنسية: نريد لبنان خاليا من الحروب وندعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني

قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن بلاده تنظر بقلق إلى التصعيد العسكري والتوترات الأمنية في لبنان، مؤكداً أن فرنسا تدعم الجهود الرامية إلى استعادة الدولة اللبنانية كامل سلطتها والحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وأوضح كونفافرو، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن باريس تقف إلى جانب المؤسسات اللبنانية «كتفاً إلى كتف»، مشيراً إلى استمرار الدعم السياسي والإنساني والعسكري، بما في ذلك مساندة الجيش اللبناني والتحضير لمزيد من برامج الدعم بالتعاون مع شركاء دوليين.

وأكد أن فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد، كما شدد على أهمية حماية أمن المدنيين في لبنان وإسرائيل ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

