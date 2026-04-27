سفير هولندا : نُقدّر شراكتنا الاستراتيجية مع مصر .. ونثمن جهودها لإنهاء الصراعات

أكد السفير بيتر موليما سفير هولندا لدى مصر، أن بلاده تقدّر شراكتها الاستراتيجية مع مصر، ونُثمّن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القاهر لإنهاء الصراعات.



جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها السفير الهولندي، مساء اليوم الاثنين، خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني للبلاد "يوم الملك".



وقال السفير موليما، إن بلاده على أتم الاستعداد للعمل مع مصر لإيجاد سبيل سلمي للمضي قدمًا فى حل النزاعات.



وأضاف أننا نحتفل اليوم بجلالة الملك ونحتفل أيضًا بمرور خمسين عامًا على تأسيس برنامج التعاون فى مجال المياه بين مصر وهولندا.



وأشار إلى أن الحروب وعدم الاستقرار يحيطان بنا أكثر من أي وقت مضى.. داعيا إلى التفكير، ونحن نحتفل اليوم، فى شعوب أوكرانيا وغزة والسودان.



وكان الاحتفال قد بدأ بعزف السلامين الوطنيين لمصر وهولندا.

