عمرو أديب ناعيًا والد رئيس الوزراء كمال مدبولي : ربّى ابنه على حب البلد

نعى الإعلامي عمرو أديب، اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"رئيس الوزراء راجل متربي ومؤدب جدا ودي تربية والده".

وتابع عمرو أديب:" انا بتعامل مع رئيس الوزراء منذ سنوات لكنه عنده قواعد للتعامل مع الاخرين وصوته هادئ".



وأكمل أديب:" والد رئيس الوزراء ربى مصطفى مدبولي على حب البلد وهو رجل مخلص في عمله ومحب لمصر".

ولفت عمرو أديب :" اللي يعرف مصطفى مدبولي هيعرف إنه بيشتغل كتير اوي وبينزل في جولات كثيرة ويتفقد العديد من المشروعات .

