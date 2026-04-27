حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

في ميادين الشرف، حيث تختبر العقيدة قبل السلاح، يسطع اسم الشهيد النقيب محمد ياسر هوتش كأحد أولئك الذين صدقوا العهد، ومضوا في طريق لا يعرف إلا التضحية.

الشهيد محمد ياسر هوتش من مواليد قرية بلتان، مركز طوخ، محافظة القليوبية، وهو خريج الدفعة 112 حربية في يوليو 2018، وقد التحق بقوات المظلات عقب تخرجه.

هناك، في سيناء، وسط أزيز الرصاص وتحديات المواجهة، كان النقيب محمد ياسر هوتش حاضرا بعقيدة ثابتة، مؤمنا بأن الدفاع عن الوطن واجب وشرف.

وقد شارك الشهيد في عمليات نوعية استهدفت اقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء، وساهم مع رفاقه في حماية الأمن القومي المصري.

وفي 30 سبتمبر عام 2022، استشهد النقيب محمد ياسر هوتش في هجوم للعناصر التكفيرية والإرهابية بمنطقة جلبانة غرب سيناء، بعد أن قاتلهم بكل قوة.

إن استشهاد النقيب محمد ياسر هوتش ليس مجرد خبر عابر، بل رسالة حية تؤكد أن هناك رجالا يختارون الوقوف في وجه الخطر، حتى وإن كان الثمن حياتهم.

