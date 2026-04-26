د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

في يومٍ مثل هذا، لا تبدو الكلمات كافية، لأن المشاعر أكبر من أن تُختصر في سطور، ذكرى تحرير سيناء ليست مجرد مناسبة وطنية نمرّ بها كل عام، بل لحظة صادقة نتوقف فيها لنشعر فعلًا بمعنى أن يكون لك وطن، وأن يكون هذا الوطن قد دُفع ثمنه من دماء رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه

أحيانًا نحاول أن نفهم كيف استطاع هذا الشعب أن يتحمّل، أن يصبر، أن يقاتل، أن ينتصر، والإجابة دائمًا واحدة، لأن المصري حين يتعلق الأمر بأرضه لا يعرف الهزيمة، لأن في قلب كل واحدٍ فينا حكاية فخرٍ ممتدة من جيل إلى جيل، تقول إن هذه الأرض ليست مجرد تراب، بل كرامة

حين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي

"مستلهمين من هذا اليوم الخالد معاني العزة والإرادة والفداء"

لم تكن كلمات بروتوكولية، بل وصف حقيقي لما نشعر به، لأننا حين ننظر إلى سيناء اليوم لا نراها فقط أرضًا عادت، بل نراها رمزًا للصمود، ودرسًا حيًا في أن المستحيل يمكن أن يُهزم بالإرادة

والأجمل أن الحكاية لم تنتهِ عند التحرير، بل بدأت من جديد، فكما استعدنا الأرض نبني اليوم المستقبل في الجمهورية الجديدة، حيث تتحول الأحلام إلى واقع، تُقام المدن الحديثة، وتمتد الطرق، وتُضاء القرى، وتُزرع الصحراء بالحياة، وكأن الوطن كله يعيد اكتشاف نفسه من جديد بنفس روح التحدي التي صنعت النصر

سيناء اليوم تُبنى، تُعمّر، تُزرع فيها الحياة من جديد، كما تُبنى كل بقعة في مصر بإرادة لا تعرف التراجع، وكأن الرسالة واضحة أن المعركة لم تكن فقط من أجل الأرض، بل من أجل أن نعيش بكرامة، وأن نصنع مستقبلًا يليق بتضحيات من سبقونا

في هذا اليوم نشعر بالفخر، لكن أيضًا نشعر بالمسؤولية، مسؤولية أن نحافظ على ما تحقق، وأن نكون على قدر ما قدمه من سبقونا، لأن الوطن لا يُبنى فقط في ساحات القتال، بل يُبنى كل يوم في العمل، في الإخلاص، في أن نكون فعلًا أبناءً يستحقون هذا البلد

عيد تحرير سيناء ليس ذكرى فقط، بل هو إحساس

إحساس بالعزة

بالكرامة

وبأننا مهما واجهنا سنظل واقفين

تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر