ميدو: عقلية الجمهور المغربي وراء تطور أسود الأطلس

وجّه أحمد حسام ميدو رسالة إشادة إلى الجماهير المغربية، مؤكدًا أن طموحها المستمر ورغبتها في تحقيق إنجازات أكبر كانا من أبرز أسباب تطور المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "ما يعجبني في عقلية الجمهور المغربي أنهم رغم حصولهم على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 ووصولهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026، إلا أنهم لم يكونوا راضين عن الأداء المتحفظ هجوميًا للمنتخب تحت قيادة وليد الركراكي".

وأضاف: "تحرك فوزي لقجع بشجاعة واتخذ قرار تغيير المدرب والاستقرار على محمد وهبي، الذي يقدم كرة قدم حديثة هجومية تعتمد على الضغط العالي والضغط العكسي عند فقدان الكرة، مع خط دفاع متقدم وبناء ذكي للهجمات من الخلف".

واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.