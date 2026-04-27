الأقوى في المنطقة.. أحمد موسى: المأجورون يهاجمون الجيش المصري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن البعض يهاجم الجيش المصري من داخل مصر أو خارجها، مؤكداً أن الوضع لا يسمح بهذا أبداً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأحداث الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وما يجري في مضيق هرمز.

وأكد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قيادات الدولة المصرية لديها إدراك كامل بما يجري في المنطقة، ولا يجوز التحدث عن جيش مصر من الداخل أو الخارج إلا بكل خير، مشدداً على ذلك الأمر.

وأكد أحمد موسى أن الشعب المصري غداً سوف يشهد مناورة عسكرية تليق بالجيش المصري، وهي جزء بسيط من قدرة الجيش المصري.

ولفت موسى ان بعض المأجورين يهاجمون الجيش المصري ويتحدثون في أمور لم تحدث مطلقا مؤكداً ان الدولة المصرية حاضره في كل الساحات الدولية والجيش المصري هو الأقوى في المنطقه والاقليم.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من "على مسؤوليتي"، عدداً من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

