بث مباشر.. أحمد موسى يقدم التعازي لرئيس الوزراء في وفاة والده

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين.

وتوجه موسى بالتعازي للدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والده اللواء كمال مدبولي، موضحا أنه احد أبطال الجيش المصري وحرب أكتوبر.

الرئيس السيسي يتقدم مشيعي جنازة والد الدكتور مصطفى مدبولى

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين مشيعي جنازة اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قدم خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

