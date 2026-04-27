مساعد وزير الخارجية: الرئيس السيسي يطالب بتقديم أقصى درجات الدعم للمغتربين

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، على ضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج، وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأوضح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، خلال حديثه مع عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن الرئيس السيسي وجه بتكثيف التواصل مع الجاليات المصرية في مختلف الدول، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالبهم وحل مشكلاتهم.

وأشار السفير حداد الجوهري، إلى أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتأكيد أن الدولة تضع مصالحهم في مقدمة أولوياتها.