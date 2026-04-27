ماهر فرغلي : منصة ميدان واجهة سياسية لحركة حسم الإرهابية

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي، أن منصة "ميدان" التي تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد حركة شبابية كما يروج لها، بل تمثل الجناح السياسي لحركة "حسم" الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب العالمي منذ عام 2017.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي، خلال حديثه مع عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن "حسم" هي الجناح المسلح السري لجماعة الإخوان الإرهابية، بينما تعمل "ميدان" كواجهة سياسية وإعلامية لتسويق أفكار التنظيم عبر الفيديوهات والمنصات الرقمية.

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي، أن جماعة الإخوان تمتلك عدة رؤوس ووجوه، بعضها يتبنى خطابًا هادئًا، والبعض الآخر يتبنى خطابًا عنيفًا، لكن جميعها تعمل في النهاية لخدمة التنظيم الدولي وتحقيق أهدافه.