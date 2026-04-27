ناقد رياضي: حمزة الجمل عقدة الزمالك وإنبي ولع الدوري

تعادل فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع إنبي، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم البطولة.

و علق الناقد الرياضي أحمد جلال، على نتيجة مباراة الزمالك وإنبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاتبا:‏ حمزة الجمل عقدة الزمالك.. ‏إنبي ولع الدوري،‏ هل يستغل الأهلي الهدية أمام بيراميدز قبل القمة.

بدأت مباراة الزمالك وإنبي بضغط هجومي من جانب إنبي، الذي هدد مرمى الزمالك بأكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأولى، تألق خلالها عمر جابر ومهدي سليمان في التصدي لها وإبعاد الخطورة.

وفي الدقيقة 17، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنبي أحرزه أحمد كالوشا بداعي التسلل، بعد متابعة كرة ثابتة سددها زياد كمال وسقطت من يد مهدي سليمان قبل أن يسكنها اللاعب الشباك.

وتلقى الزمالك ضربة مبكرة في الدقيقة 27 بعد إصابة عمر جابر عضليًا، ليغادر الملعب ويشارك محمد إبراهيم كبديل اضطراري.

واستمر إنبي في تهديد مرمى الزمالك، وأهدر حامد عبد الله فرصة محققة في الدقيقة 33 بعدما اصطدمت كرته بمحمد شحاتة، قبل أن يحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع شهدت سيطرة نسبية للزمالك على الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع معتمد جمال بتبديلين بنزول أحمد فتوح وناصر منسي بدلًا من أحمد ربيع وسيف الجزيري، ليكثف الزمالك ضغطه الهجومي ويهدر عدة فرص محققة للتسجيل خلال أول ربع ساعة.

وواصل الزمالك سيطرته النسبية على مجريات اللعب، لكن دون فاعلية حقيقية أمام المرمى، رغم الخطورة التي شكلها لاعبوه على مرمى إنبي.

وفي الدقيقة 77 شارك محمد السيد بدلًا من عبد الله السعيد، ثم دخل عدي الدباغ في الدقيقة 82 بدلًا من خوان بيزيرا، بينما دفع إنبي بمحمود كهربا بدلًا من علي محمود في الدقيقة 85.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تغير من واقع النتيجة، ليستمر التعادل السلبي حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.