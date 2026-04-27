70 دقيقة.. التعادل السلبي مستمر بين الزمالك وإنبي في صراع القمة

مرت 70 دقيقة من عمر مواجهة الزمالك وإنبي، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة بداية قوية من إنبي، الذي ضغط مبكرًا على دفاعات الزمالك وهدد مرمى الأبيض بأكثر من فرصة خطيرة، تألق خلالها عمر جابر ومهدي سليمان في الحفاظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 17، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنبي سجله أحمد كالوشا بداعي التسلل، بعدما تابع كرة ثابتة سددها زياد كمال وسقطت من يد مهدي سليمان إلى داخل الشباك.

وتلقى الزمالك ضربة مبكرة في الدقيقة 27، بعد تعرض عمر جابر لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة الملعب، ليشارك محمد إبراهيم كبديل اضطراري.

وكاد إنبي أن يفتتح التسجيل مجددًا في الدقيقة 33، بعدما أهدر حامد عبد الله فرصة محققة، قبل أن يحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع شهدت أفضلية نسبية للزمالك في الاستحواذ.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال تبديلين دفعة واحدة بنزول أحمد فتوح وناصر منسي بدلًا من أحمد ربيع وسيف الجزيري، ليزداد الضغط الهجومي للأبيض في أول ربع ساعة من الشوط، مع إهدار أكثر من فرصة محققة للتقدم.

ويخوض الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي وبيراميدز صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 35 نقطة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع حسم اللقب.