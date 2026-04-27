كارثة بالمطبخ .. أخطاء يومية بسيطة تحوّل أكلك لسبب في المرض

يُعد المطبخ قلب المنزل ومصدر الغذاء اليومي للأسرة، لكن ما لا يدركه كثيرون أن بعض العادات البسيطة التي نمارسها يوميًا داخله قد تتحول إلى خطر حقيقي يهدد الصحة. المشكلة أن هذه الأخطاء تبدو عادية جدًا، لذلك لا ننتبه لها، لكنها مع التكرار قد تؤدي إلى انتقال البكتيريا أو فقدان القيمة الغذائية للطعام، بل وربما الإصابة بأمراض خطيرة على المدى الطويل.

أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض

في هذا التقرير، كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد عن أبرز الأخطاء الشائعة في المطبخ التي قد تكون سببًا مباشرًا في المرض.

عدم غسل اليدين بشكل كافٍ

قد يبدو الأمر بديهيًا، لكن كثيرين يتجاهلون غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام. لمس اللحوم النيئة أو الخضروات الملوثة ثم التعامل مع أطعمة أخرى دون تنظيف اليدين قد ينقل البكتيريا بسهولة، ما يزيد من خطر التسمم الغذائي.

استخدام نفس اللوح لتقطيع كل شيء

من الأخطاء الشائعة استخدام لوح تقطيع واحد للحوم والخضروات في نفس الوقت دون تنظيفه. هذا يؤدي إلى انتقال البكتيريا من اللحوم النيئة إلى الأطعمة الجاهزة، وهو ما يُعرف بالتلوث المتبادل، وقد يكون سببًا في أمراض خطيرة.

ترك الطعام خارج الثلاجة لفترات طويلة

بعد الطهي، يترك البعض الطعام في المطبخ لساعات قبل حفظه، ما يتيح للبكتيريا فرصة النمو. الطعام يجب حفظه في الثلاجة خلال فترة لا تتجاوز ساعتين، خاصة في الأجواء الحارة، لتجنب فساده.

إعادة تسخين الطعام بشكل خاطئ

إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة أو عدم تسخينه جيدًا من الداخل قد يسمح ببقاء البكتيريا، كما أن بعض الأطعمة قد تتغير مكوناتها عند التسخين المتكرر، ما يجعلها أقل أمانًا للاستهلاك.

عدم تنظيف أدوات المطبخ جيدًا

الإسفنج وأدوات التنظيف نفسها قد تكون مصدرًا للبكتيريا إذا لم يتم تنظيفها أو تغييرها بانتظام، كما أن إهمال تنظيف الأسطح والبوتاجاز قد يؤدي إلى تراكم الجراثيم وانتقالها إلى الطعام.

تخزين الطعام بطريقة عشوائية

وضع الأطعمة دون ترتيب داخل الثلاجة، أو تركها مكشوفة، قد يؤدي إلى تلوثها أو فقدان جودتها. يجب حفظ الطعام في علب محكمة الغلق، وفصل اللحوم عن باقي الأطعمة لتجنب انتقال البكتيريا.

الإفراط في استخدام الزيوت

استخدام نفس الزيت في القلي أكثر من مرة من العادات الخطيرة، حيث تتحول الزيوت إلى مواد ضارة عند تسخينها بشكل متكرر، ما قد يؤثر على القلب والصحة العامة.

كيف تحمي أسرتك؟

الوقاية تبدأ من الالتزام بقواعد النظافة الأساسية، مثل غسل اليدين جيدًا، وتنظيف الأدوات بشكل دوري، وتخزين الطعام بطريقة صحيحة. كما يُنصح بطهي الطعام جيدًا والتأكد من تسخينه بشكل كامل قبل تناوله.