يُعتبر الفلفل الحار من أكثر الأطعمة الشعبية استخدامًا في المطابخ العربية والعالمية، ويُروّج له كثيرًا باعتباره محفزًا لحرق الدهون وتحسين عملية الأيض، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من أن الإفراط في تناوله قد يحوّله من مساعد صحي إلى عامل ضغط على بعض أجهزة الجسم، خاصة الجهاز الهضمي والكلى.

بيحرق الدهون و يدمر الكلى ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟

ويؤكد أستشارى الباطنة مصعب إبراهيم من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الفلفل الحار ليس ضارًا في حد ذاته، لكن المشكلة تكمن في الكمية وطريقة الاستخدام والاستمرار اليومي المبالغ فيه.

أولاً: هل الفلفل الحار يحرق الدهون فعلًا؟

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، وهي المادة المسؤولة عن الإحساس بالحرارة، وتشير دراسات غذائية إلى أنها قد تساهم في:

زيادة معدل الحرق بشكل مؤقت

تقليل الشهية لدى بعض الأشخاص

تحفيز عملية التمثيل الغذائي

لكن الأطباء يؤكدون أن هذا التأثير بسيط ومؤقت، ولا يمكن الاعتماد عليه وحده في إنقاص الوزن دون نظام غذائي متوازن ونشاط بدني.

ثانيًا: ماذا يحدث عند الإفراط في تناوله؟

عند تناول الفلفل الحار بكميات كبيرة وبشكل يومي، قد تظهر مجموعة من الأعراض والمشكلات الصحية، أبرزها:

1. تهيج المعدة والجهاز الهضمي

الإفراط في الفلفل الحار قد يؤدي إلى:

حموضة مزمنة

التهابات في بطانة المعدة

زيادة أعراض القولون العصبي لدى البعض

2. اضطرابات في الإخراج

بعض الأشخاص يعانون من:

إسهال متكرر

آلام في البطن

انتفاخات مزعجة

3. زيادة التهابات الجسم

رغم أنه يحتوي على مضادات أكسدة، إلا أن الإفراط قد يسبب تهيجًا داخليًا خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

ثالثًا: هل يؤثر الفلفل الحار على الكلى؟

رغم عدم وجود دليل قاطع على أنه “يدمر الكلى” بشكل مباشر، إلا أن الإفراط فيه قد يسبب تأثيرات غير مباشرة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية مسبقة، مثل:

زيادة تهيج الجسم بشكل عام مما يضغط على الكلى في عملية التخلص من السموم

تفاقم بعض الأعراض لدى مرضى الكلى مثل الحموضة أو الالتهابات

اضطراب في توازن السوائل عند الإفراط في الأطعمة الحارة جدًا

ويشير الأطباء إلى أن الخطورة ليست في الفلفل نفسه، بل في الإفراط مع نمط غذائي غير صحي.

رابعًا: تأثيره على القلب والنوم

الإكثار من الفلفل الحار قد يؤدي أيضًا إلى:

تسارع ضربات القلب بشكل مؤقت

شعور بالتوتر أو السخونة الزائدة

صعوبة في النوم عند تناوله مساءً

ويرجع ذلك إلى تأثيره المنبه على الجهاز العصبي لدى بعض الأشخاص.

خامسًا: متى يكون الفلفل الحار آمنًا؟

يؤكد خبراء التغذية أن تناول الفلفل الحار بشكل معتدل قد يكون آمنًا بل ومفيدًا، بشرط: