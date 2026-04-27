معتمد جمال: التعادل مع إنبي نتيجة مقبولة وسنركز على قمة الأهلي

أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن فريقه قدم ما عليه خلال مواجهة إنبي، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح المدير الفني أن الفريق لم يتعرض للخسارة، وحصد نقطة مهمة قد تساهم في توسيع الفارق نسبيًا مع بعض المنافسين المباشرين في جدول الدوري.

وأضاف معتمد جمال أنه يختار العناصر الأنسب للمشاركة وفقًا لحالة الجاهزية الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء جاءت بهدف تنشيط خط الوسط والهجوم، إلا أن التوفيق لم يحالف الفريق في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأكد مدرب الزمالك أن الفريق سيغلق صفحة مباراة إنبي سريعًا، من أجل التركيز على المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في قمة الدوري.

وأشار إلى أن لاعبي الفريق كانوا تحت ضغط كبير بعد مواجهة قوية أمام بيراميدز قبل 48 ساعة، ومع ذلك حاولوا تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ناصر منسي لم يكن موفقًا في اللقاء مثل باقي المهاجمين، لكنه شدد على أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم في كل مباراة.